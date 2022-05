''De bedoeling was om Silvio Aquino te ontvoeren om vervolgens in te breken in zijn huis, want volgens Sandro Hamidovic lag er een grote hoeveelheid aan goud, geld en juwelen in het huis'', dat vertelde Nebusha Pavlovic op de tweede zittingsdag van het assisenproces over de moord op Sivlio Aquino. De 36-jarige Pavlovic getuigde in de assisenzaal in Tongeren over de voorbereidingen en over die bewuste 27 augustus 2015 in Oudsbergen toen Silvio Aquino geliquideerd werd.