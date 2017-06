Parket rolt drie grote cannabisplantages op

Op de Hazelarenstraat in Meulenberg heeft woensdagavond een steekpartij plaats gevonden. Een ruzie tussen broers escaleerde en eindigde in het ziekenhuis. Woensdagavond kwam bij politie CARMA een melding binnen over een steekpartij op de Hazelarenstraat in Houthalen–Helchteren. Een 42–jarige man uit Maasmechelen werd door zijn broer verschillende malen met een mes gestoken in de borst, arm en been. De aanleiding voor de steekpartij was vermoedelijk een geëscaleerde familieruzie. De man werd in kritieke toestand overgebracht naar het ZOL in Genk maar verkeert vandaag niet langer in levensgevaar. Zijn 37-jarige broer uit Houthalen werd donderdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Hasselt. Die besloot hem aan te houden.