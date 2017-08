Parket rolt grootschalige dieselfraude op in Opglabbeek

De Federale Gerechtelijke Politie Limburg Afdeling Financiële criminaliteit heeft in samenwerking met de politiezone Carma, de diensten van Douane en Accijnzen, de sociale inspectie en de milieu-inspectie een miljoenenfraude met rode mazout ontdekt in Opglabbeek. Op 30 augustus 2017 werd in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar fiscale fraude en accijnsfraude een gecoördineerde actie uitgevoerd op verschillende plaatsen in Limburg en Luik. De politie deed onderzoek naar georganiseerde fiscale en accijnsfraude, meer bepaald het ontkleuren van rode huisbrandolie om deze vervolgens te kunnen verkopen als diesel. De verdachten deden dit op gestructureerde manier met als doel de uitbating van benzinestations. De winst die de ze hiermee behaalden, bedraagt tientallen miljoenen euro’s. Op een locatie in Opglabbeek troffen de financiële speurders een in werking zijnde ontkleuringsinstallatie aan. De installatie werd in beslag genomen en het aanwezige personeel werd gearresteerd. De vier verdachten worden vandaag verhoord. Een vijfde verdachte werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en mocht na verhoor beschikken. De politie trof 250.000 liter reeds ontkleurde mazout aan. Een aantal luxevoertuigen alsook een tiental tankwagens werden in beslag genomen. Het onderzoek wordt verdergezet door de afdeling Financiële Criminaliteit van de Limburgse Federale Gerechtelijke Politie.