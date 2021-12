Parket voert moordonderzoek naar verdacht overlijden in Alken

door Luc Moons

In Alken is afgelopen nacht een man doodgestoken. Het gaat om een Roemeense seizoensarbeider. De veertiger werd neergestoken in een woonblok van een fruitteler in de Alkerstraat in Alken. De fruitboer, Gino Jacques, kreeg rond half twee de melding dat er ruzie was ontstaan op de plaats waar 5 personen tijdelijk onderdak kregen. Het gaat om een groep Roemenen die al vaker aan de slag was bij de fruitboer. Waarom en door wie het slachtoffer werd getroffen moet verder onderzoek uitwijzen.