De politie is binnengevallen in de nieuwe cannabisshop aan de Europalaan in Genk. Het ging om een zogenaamde flex actie in het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad in Limburg. In deze wietwinkels worden legaal producten op basis van cannabis verkocht, waar je niet high van wordt. Maar volgens specialisten is de kans op verslaving wel nog aanwezig, en zijn deze producten dus niet zo onschuldig. In Genk werden 5 pv's opgesteld, onder meer voor zwartwerk. De politie nam ook alle rookwaren in beslag.