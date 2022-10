Partner Michel Dylst vrij onder voorwaarden

Heb je het vermoeden dat er drugs wordt geproduceerd in jouw buurt? Heb je verdacht afval gevonden of een vreemde geur waargenomen? Tijdens de gratis infoavond ‘Smell- IT’, georganiseerd door het Parket Limburg, politiezone Carma en het Genkse Veiligheidshuis, kan je leren hoe je drugssignalen herkent en hoe je ze best meldt. Natalie Meert, forensisch deskundige drugs bij het NICC, en de Federale Gerechtelijke Politie Limburg, geven in Casino Modern tips over hoe je een drugslabo of -afval kan herkennen. Is er plots nachtelijke activiteit in het leegstaande huis verderop in de straat? Zijn de ramen afgeplakt of zie je camera’s aan huis? Merk je ineens veel af- en aanrijden van bestelwagens? Allemaal signalen die het melden waard zijn. Drugsproductie brengt immers heel wat risico’s met zich mee, zowel voor de woning waarin ze geproduceerd worden als voor de buurt. De zuren in synthetische drugs kunnen o.a. brandwonden veroorzaken als je ermee in aanraking komt en ook de dampen die vrijkomen bij de verbranding kunnen gevaarlijk zijn. Daarnaast is er ook risico op brandgevaar. Dus tijdig alarm slaan, is de boodschap. GeurtafelTijdens de infoavond kan je aan een geurtafel kennis maken met de typische geuren afkomstig van drugsproductie. Deze knowhow kan goed van pas komen voor personen die veel buiten werken, zoals groenarbeiders of bosbeheerders, maar is ook handig meegenomen voor verhuurders van loodsen of opslagruimtes.Alerte burgersDe voorbije jaren zijn de productie van synthetische drugs zoals XTC en de dumpingen van drugsafval in onze provincie sterk gestegen. De grensstreek is dan ook een geliefde locatie voor drugscriminelen. "Een gevaarlijke trend, want naast schadelijke gevolgen voor de gezondheid en het leefmilieu werken de productie en handel van drugs onveiligheid in de hand", aldus burgemeester Wim Dries. "Omdat een overheid niet alles hoort en ziet, is het belangrijk dat burgers ook alert zijn. Meldingen kunnen de politie immers op het juiste spoor brengen om drugsbendes op te pakken en illegale dumpingen tegen te gaan. Via deze infoavond in Casino Modern willen we voor extra bewustmaking zorgen.""Die productie heeft inderdaad gevolgen voor onze veiligheid, onze gezondheid en onze leefomgeving : uitgebrande voertuigen, gedumpt chemisch afval, bodemverontreiniging, brandwonden bij in het bos spelende kinderen,… Drugsproductie is schadelijk voor ons allen. Daarom is elke melding van verdachte activiteit of gedumpt afval belangrijk. Bij het anoniem drugsmeldpunt Limburg kan je anoniem informatie geven over signalen die wijzen op drugsproductie, zowel voor wat betreft de dumpingen of de drugslabo’s, als voor de cannabisplantages. Meldingen van burgers zijn voor ons ontzettend waardevol en hebben al geleid tot de ontdekking van drugslabo’s en cannabisplantages," vult parketmagistraat Carine Buckens aan. MeldingenMerk je iets verdachts en wil je een melding doen? Contacteer het Anoniem Drugsmeldpunt Limburg; via het meldingsformulier op www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be of via het gratis nummer 0800 208 77. De politie onderzoekt alle meldingen.Infoavond ‘Smell- IT’ - praktischDinsdag 25 oktober om 20 uur in Casino Modern, André Dumontlaan 2. Deelnemen is gratis, inschrijven kan tot 21 oktober via deze link.