In de Dieplaan in Genk heeft Politie CARMA een 50-jarige man gearresteerd voor vandalisme. De politie kreeg zondagmiddag een oproep van bezorgde bewoners van een appartementsgebouw. De patrouille stelde vast dat het glas van de toegangsdeur stuk was en dat de deur ook geforceerd was. De inspecteurs troffen er een verdachte man aan die geseind stond wegens het niet respecteren van de voorwaarden van elektronisch toezicht. Hij was ook onder invloed en had een kleine hoeveelheid drugs op zak. De Genkenaar werd voor verder onderzoek meegenomen naar het politiekantoor. Na ontnuchtering werd de man overgebracht naar de gevangenis.