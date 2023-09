Het kinderdagverblijf Kinderspel dat begin dit jaar de deuren opende als noodopvang in Lommel is nu definitief erkend. De faillissementen van de vzw's Rheia en Hera zorgden eind vorig jaar voor een groot tekort aan kinderopvang in Noord-Limburg. Nu is er in Lommel dus een definitieve oplossing en ook in Hechtel-Eksel zijn er goede vooruitzichten met een nieuwe onthaalmoeder. Toch blijft de nood aan kwalitatieve kinderopvang in Noord-Limburg erg groot.