In het basketbal kreeg Limburg United gisteravond concurrent Spirou Charleroi over de vloer. De Limburgers die vijfde in stand staan, moesten hun plek koste wat het kost verdedigen tegen Charleroi die hen op de hielen zit in de race naar de top 4. Geen gemakkelijke opdracht nadat hun coach Sasha Massot eerder deze week in quarantaine moest omwille van corona. Vanuit zijn zijn ziekenbed zag hij een bitse strijd.