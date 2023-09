Racing Genk wil nog dit seizoen een strategische beslissing nemen over de VZW-structuur van de club. Dat vertelde voorzitter Peter Croonen gisteren in de eerste aflevering van een nieuw seizoen van TVL Sportcafé. Nu steeds meer clubs gerund worden door buitenlandse investeerders, staat het model van Genk meer dan ooit onder druk. Om het jaarlijks tekort van tientallen miljoenen dicht te fietsen, is Genk elke transferperiode verplicht om spelers te verkopen. En ook Europees voetbal is noodzakelijk om inkomsten te genereren. Croonen was dan ook opgelucht dat Genk zich toch nog kon kwalificeren voor de Conference League.