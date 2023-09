"We hebben een jong team, maar we hebben geen schrik om te gaan voetballen in Genk of op Club Brugge." Het zijn de woorden van STVV-coach Thorsten Fink. Na de wervelende derby op Genk vorige zondag, wil Fink ook op Club Brugge uitgaan van de eigen sterkte. Vorig seizoen knikkerde STVV Club Brugge nog uit de beker. Nu hoopt het ook te stunten in de competitie. Met 12 punten uit 8 wedstrijden kunnen de Kanaries zonder zorgen aan de aftrap komen. "We trekken dan ook naar Jan Breydel om te winnen.", klinkt het bij de zelfverzekerde Duitser.