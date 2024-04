In de Europe play-offs moet STVV morgen al opnieuw aan de bak. De Kanaries krijgen AA Gent over de vloer. STVV ging zaterdag kansloos onderuit bij Oud-Heverlee Leuven en volgt in de stand nu op 6 punten van leider Gent. STVV moet de drie punten dus proberen thuis te houden. In de reguliere competitie versloeg het Gent op Stayen nog met 4-1.