Geel en blauw. Dat zijn vandaag de kleuren in en rond Sint-Truiden. Voetbalclub STVV wordt vandaag namelijk 100 jaar. Morgen spelen de Kanaries thuis tegen Westerlo en staat de thuiswedstrijd in het teken van het jubileum, maar het is vandaag 23 februari dat de club exact een eeuw bestaat. Bedrijven vroegen hun werknemers om in het geel en blauw te verschijnen, leerlingen gaan in Sint-Truiden naar school in de clubkleuren en de pasgeborenen in het Sint-Trudo Ziekenhuis worden meteen een Binkie Baby. En wat blijkt? Het honderdste kindje dat dit jaar geboren werd in het ziekenhuis is net vandaag geboren. Dat kan geen toeval zijn.