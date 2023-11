door Jeroen Houben

En we blijven nog even bij het voetbal. Want in 1B stond de eerste Limburgse derby op het programma. Namelijk die tussen Lommel SK en Patro Eisden. De wedstrijd werd een aangenaam kijkstuk, maar vooral de slotfase was er één om nooit te vergeten. Daarin werd namelijk de gelijkmaker van Dries Wouters onterecht afgekeurd. Maar de manier waarop dat uiteindelijk gebeurde, tartte alle verbeelding.