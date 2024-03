Pat Krimson en Loredana gaan scheiden. Afval scheiden, welteverstaan. Het Limburgse showbizzkoppel is het gezicht van de nieuwe keukenafval-campagne van afvalintercommunale Limburg.net. Het gaat om een sensibiliseringscampagne om zoveel mogelijk Limburgers aan te zetten om keukenafval apart buiten te zetten. Afhankelijk van de gemeente waarin je in Limburg woont, kan dat in de gele zak of de gft-container. Het is goed voor het milieu èn het is goedkoper. Vanmorgen was de stunt van Pat Krimson en Loredana plots 'breaking news' op hun eigen sociale media-kanalen.