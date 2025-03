Patro verliest van Beveren

Ja en veel minder blij met de uitzonderlijk zachte temperaturen voor de tijd van het jaar waren ze vandaag in Lommel, want daar ging het Belgisch kampioenschap sledehonden race door. In totaal trokken 94 teams door de Lommelse bossen, met deelnemers uit heel België. Om de honden niet te veel te belasten met de warmte, kortte de organisatie het parcours in van 5 naar 4 kilometer en werd er enkel in de voormiddag gelopen.