Patro-voorzitter zeker van titel: "Zaterdag feestje à la Azimi"

De Geschillencommissie van de voetbalbond heeft zopas Ruslan Malinovskyi vrijgesproken. De middenvelder mag bijgevolgd zondag gewoon aantreden in de topper tegen Club Brugge. Bondsprocureur Kris Wagner vroeg vanmiddag in een ellenlang betoog nog 7 speeldagen schorsing voor de Genk-speler voor vermeend natrappen. Maar de commissie is Wagner daar dus niet in gevolgd. "Gezien er geen reden is om de stelling van de verdediging als onaannemelijk te beschouwen, blijft er minstens twijfel bestaan omtrent het al dan niet opzettelijk karakter van de gepleegde feiten," oordeelt de Commissie. "Gezien de twijfel in het voordeel van de betrokkene dient geïnterpreteerd te worden dringt de vrijspraak zich in deze dan ook op." Niels Christiaens volgde vanmiddag de opmerkelijke uiteenzetting van de bondsprocureur, en sprak na de zitting met de Genkse delegatie.