Paul Kerkhofs wint Herman Dessersprijs als Limburgse ondernemer van het jaar

IT-groep Cegeka neemt het Belgische digitaal schoolplatform Smartschool over. Dat maken beide bedrijven vandaag bekend. "Dankzij deze nieuwe strategische samenwerking tussen twee Vlaamse technologiespelers staan we in pole position om de onderwijswereld te begeleiden in de verdere en versnelde digitalisering", zeggen Stijn Bijnens, CEO van Cegeka, en Jan en Geert Schuer, respectievelijk CEO en COO van het familiebedrijfSmartbit (het bedrijf achter het digitaal schoolplatform Smartschool). Bij Smartschool benadrukken ze dat er niets wijzigt aan de huidige dienstverlening. De Limburgse investeringsmaatschappij LRM zet met een financiële investering ook zijn schouders onder het bedrijf. Cegeka wil graag een bijdrage leveren aan het klaarstomen van het Belgische onderwijs voor dé digitale sprong voorwaarts. "Als COVID-19 ons de afgelopen maanden één ding heeft geleerd, is het dat Smartschool strategische ICT-infrastructuur levert voor het onderwijs. Anno 2021 is ICT niet meer weg te denken uit de onderwijswereld. We zetten onze knowhow en ervaring dan ook graag in om deze structurele tak van de samenleving te begeleiden in de huidige digitale versnelling. We focussen met onze diensten op de verdere uitbouw van het schoolplatform en geven het toekomstgericht alle kansen om verder te ontwikkelen ten voordele van de scholen", zegt Stijn Bijnens.Versnelde digitalisering in het onderwijsDankzij het samengaan van Smartschool en Cegeka ontstaan nieuwe synergieën tussen twee Vlaamse familiebedrijven die dezelfde normen en waarden hoog in het vaandel dragen. "We zijn bijzonder verheugd dat we het partnership tussen twee Vlaamse technologiespelers kunnen aankondigen. Samen zullen we onze schouders zetten onder de versnelde digitalisering van het onderwijs in ons land. Onze lokale verbondenheid en onafhankelijkheid in de educatieve markt vinden we erg belangrijk", aldus Jan Schuer.Onderwijsplatform verandert niet voor gebruikers"De krachtenbundeling met Cegeka zorgt ervoor dat we onze dienstverlening richting de scholen in de komende jaren verzekeren. Bovendien maakt het de verdere groei van Smartschool in Vlaanderen en Wallonië mogelijk", verduidelijkt Geert Schuer. Het bedrijf benadrukt dat de naam van het platform behouden blijft en dat er niets zal veranderen aan de huidige dienstverlening aan scholen, leerkrachten en leerlingen die gebruikmaken van het onderwijsplatform. AandelenstructuurCegeka verwerft een meerderheidsparticipatie in Smartschool. Daarnaast stapt ook de Limburgse investeringsmaatschappij LRM in het bedrijf. De broers Schuer blijven aan boord als aandeelhouders en behouden ook de dagelijkse operationele leiding. Er worden geen financiële details over de samenwerking tussen Smartschool, Cegeka en LRM vrijgegeven.Smartschool is en blijft Limburgs"Smartschool is een op en top Limburgs product en heeft een sterke maatschappelijke impact. Het digitaal schoolplatform heeft leerlingen, ouders en scholen doorheen de corona-crisis geholpen. Met technologietopper Cegeka aan boord is de toekomstige groei van dit innovatieve familiebedrijf verzekerd. LRM legt graag een stuk van de financiële puzzel om Smartschool te verankeren in Limburg", besluit Tom Vanham, CEO LRM.