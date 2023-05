Wie nog op zoek is naar een leuke activiteit in één van de verlengde weekends van mei kan misschien eens op ontdekking gaan in Oudsbergen. Het is de locatie van de TVL wandelrally van dit jaar. Voorlopig is het wandelweer nog uitgebleven, maar wie de regen durft te trotseren kan hoogtepunten als de Duinengordel, het Sentowerpark en het Joekelbos gaan ontdekken.