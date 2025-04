Paus Franciscus (88) is overleden

Paus Franciscus is vanochtend overleden in Rome. Hij werd 88 jaar. De paus was al geruime tijd ziek en zou gestorven zijn aan een beroerte. Franciscus werd geboren als Jorge Mario Bergoglio in 1936 in Buenos Aires. Sinds 2013 leidde hij de rooms-katholieke kerk. Hij werd gezien als een charismatisch leider en zocht vaak het contact met gelovigen. Door een dubbele longontsteking lag hij pas vijf weken in het ziekenhuis. Toch verscheen hij zondag nog op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek om de zegen Urbi et Orbi uit te spreken. PXL-studente Lena Cantella uit Hasselt, die in Rome studeert, was daarbij. Vandaag treft ze de stad in diepe rouw aan.