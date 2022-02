Olympisch atlete Kim Meylemans is geblesseerd. Tijdens de training heeft de Limburgse skeletoni een scheurtje in hamstring opgelopen. Maar ze is wel duidelijk: ze zal vrijdag deelnemen aan haar eerste wedstrijd. Skeletoni Kim Meylemans mocht vandaag eindelijk uit quarantaine. Ze heeft er - op zijn zachtst gezegd - al een bewogen periode opzitten deze Winterspelen. Meylemans testte bij aankomst in Peking positief op corona. Het ging om een oude besmetting, maar toch moest de skeletoni in isolatie. Even was het zelfs onduidelijk of ze kon deelnemen aan de Spelen.Bekijk ook (tekst gaat verder na video):Nu komt daar dus nog een hamstringblessure bij. Ze heeft daardoor verstek moeten geven bij de laatste trainingsrun. Meylemans ging voor een medische check-up naar het Olympisch dorp. Daar werd bevestigd dat het om een kleine scheur in de hamstring gaat. "Maar niets onoverkomelijk," vindt Meylemans zelf. Vrijdag is haar eerste wedstrijd, en ze is van plan om gewoon te starten.