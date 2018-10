Peerse chauffeur redt 37 passagiers uit brandende bus

In Leopoldsburg is gisterenavond een auto tegen een boom gecrasht. Bij aankomst van de hulpdiensten zat er niemand achter het stuur. In de auto zat een vrouw geklemd op de achterbank. Die vertelde dat de bestuurder vluchtmisdrijf pleegde, maar gaf later toe dat ze zelf achter het stuur zat en door de klap naar achteren was gevlogen.