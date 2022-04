Komend weekend worden er in Limburg 12 volwassenen gedoopt. Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen rond Pasen. Een traditie die vroeger ook bestond en de laatste jaren weer in trek is. Bischop van Hasselt, monseigneur Patrick Hoogmartens, zal tijdens het paasweekend ook veel aandacht besteden aan de oorlogssituatie in Oekraïne.