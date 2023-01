Kunnen we in de toekomst nog wel peren telen in Limburg? De klimaatverandering heeft een impact op de perenteelt, dat is al zeker. Maar de Universiteit Hasselt onderzoekt of het nog haalbaar is om in onze provincie in 2040 peren te telen. In zes klimaatkoepels van de Ecotron op de Terhills-site in Maasmechelen onderzoeken wetenschappers de impact van de klimaatverandering op de perenteelt. In de koepels wordt het klimaat van 2040 gesimuleerd. Het onderzoek loopt drie jaar.