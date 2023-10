Peiling gemeenteraadsverkiezingen: N-VA niet meer de grootste in Hasselt, wel in Genk

door David Bijnens

N-VA is niet meer de grootste politieke partij in Hasselt, wel het kartel van Vooruit en Groen. Slechts 15 procent van de Hasselaren wil Steven Vandeput opnieuw als burgemeester. Sterker nog: vier op tien wil hem absoluut niet meer. Dat blijkt uit de nieuwe peiling van Het Nieuwsblad, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. De krant hield voor Limburg een bevraging in Hasselt en Genk. Opvallend: in beide steden weet zo'n 30 procent van de inwoners nog niet op wie ze gaan stemmen. De gemeenteraadsverkiezingen zullen deze keer ook voor het eerst zonder opkomstplicht zijn. In Genk wipt N-VA over cd&v in de peiling. Vlaams minister Zuhal Demir komt ook op gelijke hoogte te staan met huidig burgemeester Wim Dries.