Peltenaar laat coronacrisis achter zich in China

- Het aantal coronatests is verzesvoudigd. Dat is mogelijk een oorzaak van de hoge coronacijfers. Limburgers vragen massaal zelf om een coronatest. We hebben een exclusieve reportage vanuit het medisch laboratorium in Hasselt.- Hou u aan de regels en wees niet creatief. Waarnemend gouverneur Carlier doet een dringende oproep tot burgerzin na de onduidelijkheid over de bubbel van vijf. - De besmettingscijfers in de mijngemeenten blijven zorgen baren. Na Heusden-Zolder, Beringen en Houthalen-Helchteren stijgt ook in Genk het aantal gevallen. De Turkse moskeeën nemen maatregelen om het offerfeest te organiseren. - Steeds meer burgers stappen naar de politie met klachten van mensen die de coronaregels aan hun laars lappen. De politie schrijft zonder pardon boetes uit.- En de man die een molotovcocktail naar het federaal parlement gooide, is een 36-jarige Truienaar met rechts-extremistische ideeën. Hij was het oneens met de aanpak van de coronacrisis.