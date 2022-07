Peltenaar voor dood achtergelaten nadat broers hem van zijn fiets slaan

In het onderzoek naar de moord op ex-piloot Robby Claes uit Linkhout bij Lummen, is zijn verloofde vrijgekomen met een enkelband. De Albanese tandarts waarmee Claes verloofd was en eind mei zou trouwen, zat vanaf dag 1 in de cel. Het onderzoek wordt voortgezet, maar de onderzoeksrechter plaatst de verdachte nu dus onder elektronisch toezicht. De advocate van de tandarts reageert opgelucht. "We zien dit als een eerste stap naar een invrijheidstelling", klinkt het.