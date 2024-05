Wouter Vrancken is niet langer trainer van KRC Genk. Hij verlaat KRC per direct, en gaat aan de slag bij AA Gent. Deze voormiddag werkte hij nog gewoon een training af met Genk, maar in de namiddag bereikten Genk en Gent een mondelinge overeenkomst over de transfer van Vrancken. Zaterdag zal Vrancken dus niet meer op de bank zitten tijdens de match tegen Anderlecht. Vrancken werd in de zomer van 2022 aangesteld als coach van Racing Genk. In dat eerste seizoen strandde hij op een zucht van de titel, en won hij de prijs van Trainer van het Jaar. Maar dit seizoen verliep moeilijker, en er kwam ruis op de lijn met de clubleiding. Die vond dat Vrancken dit seizoen niet alles uit de spelersgroep haalde, terwijl Vrancken wees op de vele uitgaande transfers in de afgelopen twee jaar. In het contract van Vrancken was een afkoopsom van 2 miljoen euro opgenomen, maar de som die de Buffalo's nu betalen, ligt wellicht iets lager. Bij Gent wordt Vrancken de opvolger van Hein Vanhaezebrouck.