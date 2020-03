Peltenaren bedanken vuilnisophalers voor hun inzet

Hasselaar Laurent Koppers is klaar om het coronavirus te ontlopen. Hij is een prepper of survivalist, iemand die al jaren klaar is om een ramp of noodsituatie te overleven en zijn naasten bij te staan. Nu het coronavirus niet enkel voor de eerste doden zorgt, maar ook evenementen en de economie lam legt, haalt Koppers zijn gelijk. Hij heeft alvast gehamsterd, zijn rugzak staat klaar en zijn elektrische brommer is opgeladen. Koppers staat paraat.