door Birgit Van Asten

Een woonproject en een cafetaria voor mensen met een beperking en een internaat voor jongeren, plus een vakantieverblijf op maat. Dat zijn in grote lijnen de plannen om domein Hobos in Pelt nieuwe leven in te blazen. Er zal nog wat tijd over gaan, maar het is goed nieuws dat er eindelijk een kandidaat-investeerder is gevonden.