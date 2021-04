Vannacht is het weer zover. We krijgen in ons land een supermaan te zien. Een supermaan is een volle maan die groter en helderder is dan gewoonlijk. Dat de maan niet altijd even groot is, komt doordat de afstand tussen de maan en de aarde niet altijd hetzelfde is. Dat komt omdat de maan geen cirkelvormige, maar een elliptische baan om de aarde aflegt. Gemiddeld is de afstand tussen de maan en de aarde 384.000 km. Bij een supermaan staat de maan ongeveer 27.000 km dichter. Zij lijkt dan ongeveer 7 procent groter en 14 procent feller dan normaal. De verwachting is dat de supermaan goed zichtbaar zal zijn. De hemel blijft helder. De maan is morgenochtend om 5.33 uur al vol, maar in de avond is ook nog steeds een volle maan te zien. Hij komt dinsdagavond rond 21.40 uur op. Om de supermaan te zien, moet je naar het zuidoosten kijken. Tijdens de opkomst is de supermaan het mooist, wanneer de volle maan laag aan de hemel staat. Mogelijk trekken ook sluierwolken over ons land en dat levert nog een ander bijzonder fenomeen op: een supermaanhalo. Dat is een kring om de supermaan.