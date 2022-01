Peltse carnavalstoeten één maand uitgesteld

Minister Diependaele zet het licht op groen voor de restauratie van de pastorie van de Sint-Genovevakerk in Zussen bij Riemst. De Vlaamse overheid kent voor dit project een premie van 136.153,61 euro toe. De pastorie van de Sint-Genovevakerk in Zussen wordt gerestaureerd. De pastorie ligt in de tuin achter de kerk en wordt nu gebruikt als kleuterschool. Het gebouw is sinds 1995 beschermd als monument. Het is een breedhuis uit het begin van de negentiende eeuw met twee bouwlagen. Zoals meer monumenten in de streek is het monument opgetrokken in mergelsteen. De omgeving van de pastorie is ook beschermd als dorpsgezicht. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele: “Onroerend erfgoed vertelt vaak een lokaal verhaal en geeft mee vorm aan onze Vlaamse identiteit. Dankzij middelen uit het relanceplan kunnen de eigenaars van deze monumenten een ondersteuning krijgen om de waarde van het erfgoed te bewaren. ‘Door te investeren in projecten met een onderwijsfinaliteit zorg ik ervoor dat het economisch en maatschappelijk weefsel kan herstellen na de coronacrisis. Bovendien vind ik het geweldig dat kinderen van jong af aan erfgoed kunnen beleven.” Foto: Agentschap Onroerend Erfgoed