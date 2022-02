Peltse Joke Emmers draagt nieuwe productie Het Nieuwstedelijk

Op 10 maart 2010 maakt Bart Husson deze reportage voor TV Limburg. Jozef Stultjens uit Genk, beter bekend als Joe Berluck is zondag overleden. Hij werd 91 jaar. Joe Berluck was de uitvinder van de discobar. In Genk had Joe ook de populaire Texas Bar, een van de eerste discotheken van België. Op 21 november 1971 brandt de Texas Bar af. Zijn platencollectie van 43.000 stuks gaat volledig in de vlammen op. In 2010 op 79-jarige leeftijd nam Joe nog een nieuwe plaat op met niemand minder dan gitarist Mauro Pawlowski. Joe Berluck is een cultfiguur en ging de geschiedenis in als de uitvinder van discobar met de meest Erotische stem van Europa.