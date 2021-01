Peltse rapper Rian Snoeks brengt single over groepsdruk uit

‘Cool kids’ is de nieuwe single van de jonge Peltse rapper Rian Snoeks. Hij schreef het nummer over omgaan met groepsdruk op vraag van het Overleg Jongerenwelzijn van Pelt en Hamont-Achel. Hij kreeg hiervoor ook de financiële steun van beide gemeentebesturen.



Rian is 17 jaar en woont in Pelt. Hij is winnaar van Sound Track en finalist van De Nieuwe Lichting 2020. Hij is ook lid van het rapcollectief Goeie Jongens. Rian schrijft over wat hij meemaakt en hij steekt veel emotie in zijn teksten.

Groepsdruk

‘Cool kids’ gaat over omgaan met groepsdruk, eigen beslissingen nemen en niet opgeven. Het zijn thema’s waar veel jongeren mee worstelen. Net daarom vroeg het Overleg Jongerenwelzijn aan Rian Snoeks om dit nummer te schrijven. Zo willen ze de problematiek bespreekbaar maken en jongeren aanmoedigen om op te komen voor zichzelf. Ze willen ook duidelijk maken dat er altijd iemand luistert of helpt als jongeren het even niet meer weten. Tijdens het hele proces werd ZorGGroepZin betrokken, omwille van hun expertise op dit vlak.

Klasgesprekken

Uiteraard is het nummer te beluisteren via allerlei online kanalen, maar daar blijft het niet bij. Studenten van de Peltse en Hamont-Achelse secundaire scholen zullen het nummer in de klas beluisteren en bespreken. Waar trekken zij de grens? Hoe komen zij voor zichzelf op? En hoe leren ze zichzelf aanvaarden? Het doel van deze gesprekken is om jongeren mentaal weerbaarder te maken en hen duidelijk te maken dat ze er niet alleen voor staan.



Beluister het nummer hier: