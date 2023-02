Pukkelpop heeft 11 nieuwe headliners gelost in aanloop naar de ticketverkoop die ook deze namiddag start. Het gaat om Bazart, Amelie Lens en Ezra Collective die op vrijdag zullen optreden. Zaterdag komt Limp Bizkit al voor de vijfde keer naar het festival, samen met Amyl and the Sniffers, High Vis, Stick To Your Guns en Steve Lacy. Tot slot verschijnen Bonobo, Girl in red en Loyle Carner op zondag op het festival. De ticketverkoop voor het festival start om 13 uur. De organisatie vraagt uitdrukkelijk om geduld te hebben als de ticketpagina aan het laden is, en om niet nodeloos de pagina te verversen.