Peltse Theatergroep komt met 10de theatershow

Pukkelpop lanceert veertien nieuwe namen. En het zijn niet van de minste: onder andere The Streets, Black Box Revelation en 't Hof van Commerce zakken in augustus af naar de Pukkelpopweide. Een punkpoëet vermomd als hooligan; een sympathiek accurate omschrijving van Mike Skinner. Met The Streets speelt hij vrijdag 16 augustus in de Marquee. Zelfde dag als zijn buddy en headliner Fred Again. VrijdagBlack Box Revelation, copains van het festival sinds 2007, spelen ook op vrijdag, ook op de Main Stage. Jan en Dries hebben ondertussen meer backstage-anekdotes dan gelijk wie en het stadsbestuur overweegt om een plein naar hen te vernoemen. 't Hof van Commerce, recht uit het West-Vlaamse ghetto, komt overigens in de buurt met hun vier eerdere doortochten, waarvan de laatste bijna 20 jaar geleden. Warm weerzien, straffe cijfers, geweldige bands. Verder ook op vrijdag: BAVR, DC Noises, Jarreau Vandal, Manz, NAFT en Zouzibabe. ZaterdagHeb je een zaterdagticket, dan kan je ook naar Joyhauser B2B Space 92 en Re-Type. Op zondag werden Lilihell en Pegassi toegevoegd. Bijna uitverkochtWie graag nog naar Pukkelpop komt, moet dringend werk maken van dat zondagticket. De rest van het festival is al maanden uitverkocht en nu lonkt ook de laatste festivaldag naar het lievelingswoord van elke festivalorganisator: uitverkocht.