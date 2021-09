door Stef Van Chaze

De federale pensioendienst ontkent dat er een akkoord is over het achterstallig pensioen van de ex-mijnwerkers. Gisteren verklaarde de mijnwerkersvereniging KS Vriendenkring op een meeting in Houthalen nog dat er een akkoord was over het ruim 82.000 euro netto achterstallig pensioen voor elke mijnwerker. Maar dat klopt niet, zegt de pensioendienst nu.