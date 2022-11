- Een Hasselaar is zijn rijbewijs kwijt omdat zijn gsm tijdens het rijden op de passagierszetel lag. In een week tijd trok het parket Limburg 552 rijbewijzen in voor het gebruik van de gsm achter het stuur, al lijkt die inbreuk soms voor interpretatie vatbaar. - In Borgloon is een bejaarde man om het leven gekomen bij het leegmaken van zijn septische put. Het gaat om een tragisch ongeval.- Bisschop Patrick Hoogmartens gelooft dat paus Franciscus een rol kan spelen in het vredesproces in Oekraïne. Dat zegt hij in het TVL Middagnieuws. - Het Wereldkampioenschap voetbal is voor steeds meer jongeren een opstap naar een gokverslaving. Het WK lokt mensen die nooit eerder geld uitgaven aan gokken, naar goksites.- En waar loopt het mis bij de Rode Duivels? Onze redactie vraagt de succescoaches van Limburg United en Noliko Maaseik om goede raad voor Roberto Martinez. TVL-analist Stijn Stijnen blijft geloven in winst tegen Kroatië.