De elfde van de elfde, om elf over elf. Een magisch moment, waar vooral in het Maasland elk jaar naar uitgekeken wordt. Het carnavalsseizoen is weer op gang geschoten. In Lanaken gebeurde dat met 11 kanonschoten. Carnaval is een van oorsprong heidens volksfeest, dat binnen de katholieke traditie valt en de vastentijd van 40 dagen voorafgaat. Het feest van zotheid en spot wordt vooral in Nederland en in Rijnland in Duitsland uitbundig gevierd. Maar ook onze provincie moet zeker niet onderdoen.