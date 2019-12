Personeel Febelco staakt omdat het niet vroeger naar huis mag vandaag

Bij Febelco in Zolder staakt het personeel vandaag. De werknemers van de farmaceutische groothandel willen op kerst- en oudejaarsavond vroeger kunnen stoppen. Het personeel vraagt al jaren om op kerstavond en oudejaar om 17u30 in plaats van 20u naar huis te mogen gaan. Maar onderhandelingen daarover werden steeds maar vooruitgeschoven en ook voor dit jaar was er weer geen regeling waar vakbonden en personeel zich in konden vinden. Daarop werd er een stakingsaanzegging ingediend voor 24 en 31 december. 230 van de 240 werknemers De vakbondsverantwoordelijken en -afgevaardigden hebben deze morgen aan de poort postgevat. Van de 240 werknemers in Zolder hebben 230 mensen het werk neergelegd. Febelco verzorgt de distributie van medicijnen en andere farmacieproducten bij apothekers in Limburg en delen van Luik en Vlaams-Brabant. De apotheken werden vooraf op de hoogte gebracht van de stakingsaanzegging. Normaal gezien wordt er op 31 december opnieuw gestaakt. Later volgt meer in het TVL Nieuws.