Personeel juwelenketen staakt na uitblijven loon

Maar liefst 1 op de 3 bedrijven (35%) lijdt momenteel omzetverlies door personeelsuitval. Dat blijkt uit een UNIZO-bevraging bij 600 ondernemers. De helft van de kmo-werkgevers (49%) moet momenteel personeel missen. Bij 5% is zelfs ál het personeel afwezig. 11% van de ondernemers vreest voor een definitief, niet meer in te halen omzetverlies doordat klanten niet optimaal konden worden geholpen en zullen wegblijven. "We dringen daarom nogmaals aan op een versoepelde inzetbaarheid van studenten, flexijobbers en gepensioneerden", benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Ook andere enquêteresultaten tonen de ernst van de situatie. Zo ervaart 62% van de ondernemers die zelf geen personeelsuitval hebben toch hinder omdat de bedrijven waar ze mee samenwerken door personeelstekorten niet optimaal kunnen werken. Nog volgens het UNIZO-onderzoek viel 1 op 3 ondernemers zelf ook al uit door corona, met alle organisatorische en praktische gevolgen vandien. UNIZO wil actie van onze regering om erger te voorkomen. Danny Van Assche: "De resultaten van onze bevraging zijn duidelijk. Net daarom dringen we aan op het onmiddellijk invoeren van het neutraliseren van studentenuren. De gewerkte uren van studenten tellen zo niet mee voor hun maximum aantal per jaar, waardoor deze bijkomende werkkrachten maximaal kunnen ingezet worden waar nodig. Daarnaast vragen we de regering om gepensioneerden onbeperkt te laten bijverdienen en de mogelijkheden om flexijobbers in te zetten te verbreden."