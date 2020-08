Personeel woonzorgcentrum Houthalen-Helchteren is preventief getest

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land neemt voor de vijfde dag op rij af. Tussen 11 en 17 augustus werden er gemiddeld 505,6 (afgerond 506) besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een daling van 20 procent ten opzichte van de week ervoor. Het aantal ziekenhuisopnames is gedaald met bijna 20 procent. De afgelopen week werden er gemiddeld 28 mensen per dag met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Een week eerder bedroeg dat gemiddelde nog 33. In totaal liggen 303 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 82 op de afdeling intensieve zorgen. De overlijdens blijven relatief sterk stijgen. Tussen 11 en 17 augustus waren er gemiddeld 9,9 (afgerond 10) overlijdens per dag. De week ervoor bedroeg dat gemiddelde nog 5. In totaal kwamen al 9.976 mensen om door het virus.