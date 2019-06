Peter Croonen: "Willen op lange termijn werken met Mazzu."

Racing Genk heeft Felice Mazzu vanmiddag voorgesteld als nieuwe trainer. Mazzu komt over van Charleroi, waar hij in zes jaar drie keer play-off 1 haalde en één keer Europees voetbal. Eigenlijk stond het in de sterren geschreven dat de Italo-Belg op een dag bij een topclub zou werken. In Genk mag hij zich straks onder meer meten met de grote jongens in de Champions League.