Harald Pinxten zet een punt achter zijn voetbalcarrière. De Hamontenaar was op zijn 43ste nog altijd actief bij Hamont ’99 in tweede provinciale. “Ik heb 38 jaar veel plezier beleefd aan het voetbal, maar nu is het tijd voor iets anders. Ik stop niet omdat ik het fysiek niet meer aankan, maar heb tijdens de coronacrisis beseft dat er nog andere dingen zijn in het leven. Daar ga ik nu vooral van genieten.”, aldus Pinxten. Pinxten kwam in zijn carrière onder andere uit voor Overpelt Fabriek, Heusden-Zolder, Antwerp en KVSK United. Hij speelde ook één seizoen in de Schotse Premier League voor Livingston. Bekijk hier nog eens Het Moment van Harald Pinxten, de derbyzege met Antwerp tegen Beerschot in 2002.