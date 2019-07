Peuter loopt weg uit crèche langs drukke steenweg in Tongeren

Een 70-jarige hartpatiënte uit Houthalen die herstelt van kanker trekt aan de alarmbel. Het medicijn dat ze nodig heeft om niet te hervallen, is niet meer verkrijgbaar. Net zoals 529 andere medicijnen in ons land. Ze hoopt dat de overheid snel ingrijpt.De hitte van de voorbije week heeft de bestrijding van de eikenprocessierups danig in de war gestuurd. Zo heeft de civiele bescherming in Maaseik enkel maandag de beloofde hulp kunnen bieden.Dierenartsen waarschuwen voor het gevaar van grasaren bij honden. Die kunnen voor vervelende letsels zorgen, soms zelfs met dodelijk afloop.STVV begint morgen met veel vraagtekens aan de nieuwe voetbalcompetitie. En Stijn Meuris kruipt vanaf morgen voor een nieuwe theatertournee in het hoofd van natuurkundige Stephen Hawking.