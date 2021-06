PFOS-norm overschreden op luchtmachtbasis Kleine-Brogel

- Vanaf 27 juni zijn er vervroegde versoepelingen van kracht. Dat heeft het Overlegcomité zonet beslist. - Volgens biostatisticus Geert Molenberghs moeten we waakzaam blijven omdat de coronacijfers nu slechter zijn dan vorig jaar in dezelfde periode.- Er vallen twee dodelijke slachtoffers bij een zwaar ongeval op de Noord-Zuidverbinding in Pelt.- Het werd vandaag 31 graden, de eerste hittegolf van 2021 is dus een feit. Het is de vroegste hittegolf ooit in Limburg. - En het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk gaat verpleegkundigen opleiden met Virtual Reality.