De wereldtitel van de Belgische hockeymannen straalt ook af op de Limburgse hockeyclubs. Bij de Hasselt Stix kende het ledenaantal een verdubbeling na de Olympische Spelen in Rio in 2016. En ook nu na de gouden medaille in India verwacht men in Hasselt een stijging van het aantal hockeyers. Voorlopig is er nog geen Limburgse vertegenwoordiging bij de Red Lions, al zitten er wel enkele talenten in de wachtkamer.