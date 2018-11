Philippe Clement en Marc Brys genomineerd voor Trofee Raymond Goethals

Brengt de politieke machtswissel in Lommel het huidige stadiondossier van Lommel SK in gevaar? De club en het nieuwe stadsbestuur zitten binnenkort rond de tafel om te zien of de huidige plannen verder kunnen uitgevoerd worden. Het nieuwe stadion is essentieel voor het voortbestaan van de club, want nieuwe investeerders willen enkel mee instappen als het stadion er komt. Dat zei de voorzitter van Lommel SK, Paul Kerkhofs, gisteren in TVL Sportcafé.