Philippe Clément niet helemaal tevreden na Europese overwinning Genk

Niemand twijfelde eraan voor de wedstrijd, en nu is het dan ook officieel: Racing Genk staat in de derde voorronde van de Europa League. In de terugwedstrijd van de tweede voorronde won Genk makkelijk met 1-4 van het Luxemburgse Fola Esch. Thuis won Genk al met 5-0. Morgen kent Genk zijn tegenstander in de volgende ronde: Het Poolse Lech Poznan of het Wit-Russische Soligorsk.