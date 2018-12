Philippe Clement wint Trofee Raymond Goethals

Die andere Limburgse topper STVV staat morgen in de competitie voor een lastige verplaatsing naar Antwerp, momenteel achter Genk tweede in de stand. STVV is met 9 op 12 aan een goede reeks bezig en staat vijfde in de stand. Maar trainer Marc Brys kan morgen niet rekenen op de geschorste Yohan Boli.